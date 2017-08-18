Спорт
 

Карякин разозлился на себя из-за ничьей с Каспаровым в партии по блицу

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Сергей Карякин
Сергей Карякин

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что зол на себя из-за ничьей с соотечественником Гарри Каспаровым в первом круге турнира по блицу в американском Сент-Луисе (штат Миссури, США). Его слова приводит ТАСС.

«Великолепный день, идеальный результат для меня, но злюсь, что не победил Каспарова. У меня была абсолютно выигрышная позиция, но я отставал по времени, и Гарри этим воспользовался. Но мне повезло в партиях с Наварой и Ле Куанг Лемом. Это блиц, тут нельзя выиграть все подряд», — рассказал спортсмен.

В первом круге турнира по блицу он одержал семь побед и сыграл вничью. Благодаря этому Карякин сумел подняться на третье место в общем зачете. Каспаров занимает предпоследнюю строчку.

На первом этапе соревнований в Сент-Луисе, который состоялся с 14 по 16 августа, шахматисты провели один круг по рапиду (быстрым шахматам). Соревнования по блицу проходят в два круга 17-18 августа. Партия по рапиду между Карякиным и Каспаровым также завершилась вничью.

Турнир в Сент-Луисе — четвертый этап Гран-тура — коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Призовой фонд составляет 150 тысяч долларов, из которых победитель получит 37,5 тысячи.

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