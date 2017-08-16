Каспаров потерпел первое поражение после возвращения в шахматы

Российский гроссмейстер Гарри Каспаров проиграл соотечественнику Яну Непомнящему в партии по быстрым шахматам на турнире в американском Сент-Луисе. Об этом сообщается на сайте grandchesstour.org.

Встреча в рамках пятого тура соревнований прошла вечером по московскому времени во вторник, 15 августа. Для Каспарова это поражение стало первым на турнире. До этого он четыре раза сыграл вничью.

Непомнящий делит первое место в турнирной таблице с американцем Фабиано Каруаной, у обоих спортсменов по семь очков. Каспаров делит седьмую строчку с россиянином Сергеем Карякиным и индийцем Вишванатаном Анандом.

14 августа Каспаров и Карякин сыграли вничью в партии по быстрым шахматам в первом туре турнира.

Турнир в Сент-Луисе — четвертый этап Гран-тура, коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. С 14 по 16 августа участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, соревнования по блицу пройдут в два круга 17-18 августа. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов, из которых победитель получит 37,5 тысячи.

Каспаров, объявивший о возвращении в шахматы 6 июля, завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. Россиянин — 13-й чемпион мира по шахматам. Он удерживал титул сильнейшего шахматиста планеты с 1985 по 1993 год.