Карякин проиграл Карлсену в матче турнира Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену во втором матче на третьем этапе шахматного турнира Grand Chess Tour. Об этом сообщается на сайте соревнований. Этап проходит в Сент-Луисе (штат Миссури, США).

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Партия, состоявшаяся в ночь на пятницу, 4 августа, по московскому времени завершилась на 42-м ходу в пользу спортсмена из Норвегии, игравшего белыми фигурами.

В первом матче на турнире Карякин одолел соотечественника Петра Свидлера. Этап в Сент-Луисе продлится до 12 августа.

С 11 по 30 ноября прошлого года в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам между Карякиным и Карлсеном. Соперники не выявили победителя в 12 основных партиях, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее был норвежский спортсмен.