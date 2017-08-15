Каспаров пожертвует призовые за турнир в Сент-Луисе на развитие шахмат в Африке

Российский гроссмейстер Гарри Каспаров рассказал, что средства, полученные за выступление на шахматном турнире в Сент-Луисе (штат Миссури, США), он перечислит на развитие шахмат в Африке. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Поддержка шахмат в Африке стала для моей жены и меня в последние годы особым энтузиазмом. Я выражаю благодарность за теплые слова, которые мне прислали со всего мира. Постараюсь не разочаровать вас» — написал спортсмен, отметив, что после соревнований в США не планирует продолжать выступления.

Каспаров, завершивший карьеру в 2005 году, сообщил о возвращении в шахматы 6 июля. В понедельник, 14 августа, гроссмейстер сыграл вничью с кубинцем Леньером Домингесом, россиянином Сергеем Карякиным и американцем Хикару Накамурой.