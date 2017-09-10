Карлсен вылетел с Кубка мира вслед за Карякиным

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен проиграл в третьем круге Кубка мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам двух партий чемпион мира уступил китайцу Бу Сянчжи. Вторую партию, которую проводил черными фигурами, он свел вничью, а первую белыми — проиграл.

7 сентября поражение во втором круге Кубка мира потерпел российский гроссмейстер Сергей Карякин. Он уступил соотечественнику Даниилу Дубову. Первая партия завершилась вничью, во второй 21-летний Дубов одержал победу.

Турнир проходит в Тбилиси по системе плей-офф. Шахматисты проводят по две партии на каждой стадии, кроме финала. При ничьей разыгрывается тай-брейк. Победитель и финалист Кубка мира получат путевки в турнир претендентов. Соревнования продлятся до 27 сентября.

27-летний Карлсен в последний раз проигрывал на Кубке мира в 2007 году. Тогда в полуфинале он уступил американцу Гате Камскому.