Карякин вылетел с Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл соотечественнику Даниилу Дубову в матче второго круга Кубка мира по шахматам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первая партия завершилась вничью, во второй 21-летний Дубов одержал победу. Таким образом, Карякин не смог защитить титул победителя Кубка мира, который завоевал в 2015 году.

Нынешний турнир проходит в Тбилиси по системе плей-офф. Шахматисты проводят по две партии на каждой стадии, кроме финала. При ничьей разыгрывается тай-брейк. Победитель и финалист Кубка мира получат путевки в турнир претендентов. Соревнования продлятся до 27 сентября.

Несмотря на поражение, Карякин обеспечил себе место на турнире претендентов, который пройдет в марте 2018 года. Победитель этих соревнований в ноябре 2018-го сыграет с норвежцем Мангусом Карлсеном в матче за шахматную корону.

С 11 по 30 ноября 2016-го в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам между Карякиным и Карлсеном. По итогам 12 основных партий соперники не выявили победителя, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.