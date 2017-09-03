Карякин свел к ничьей стартовую партию Кубка мира

Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с австралийцем Антоном Смирновым в первой партии Кубка мира по шахматам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

27-летний Карякин играл черными фигурами.

В других матчах норвежец Магнус Карлсен, являющийся действующим чемпионом мира, обыграл нигерийца Олувафеми Балогуна, армянин Левон Аронян одержал победу над южноамериканцем Даниэлом Кодери, индиец Вишванатан Ананд — над малазийцем Ли Тян Ео. Представительница Грузии Нана Дзагнидзе уступила голландцу Анишу Гири, китаянка Хоу Ифань сыграла вничью с поляком Кацпером Перуном.

Россияне Владимир Крамник, Петр Свидлер, Эрнесто Инаркиев, Максим Матлаков, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Алексей Дреев выиграли свои партии. Ян Непомнящий, Александр Мотылев, Даниил Дубов, Никита Витюгов, Борис Грачев, Дмитрий Андрейкин, Алексей Гоганов, Михаил Антипов, Евгений Томашевский сыграли вничью. Владимир Федосеев и Антон Демченко проиграли.

Кубок мира проходит по системе плей-офф. Шахматисты проведут по две партии на каждой стадии, кроме финала. При ничьей разыгрывается тай-брейк. Первый тур завершится 5 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки в турнир претендентов. Соревнования продлятся до 27 сентября.