В Берлине стартует шахматный турнир претендентов

Турнир претендентов по шахматам стартует в Берлине 10 марта. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Восемь сильнейших гроссмейстеров мира поборются за возможность оспорить титул действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. По результатам жеребьевки турнира российский гроссмейстер Владимир Крамник в первом туре сыграет с соотечественником Александром Грищуком. Еще один российский шахматист Сергей Карякин встретится с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Левон Аронян из Армении сыграет с китайцем Дин Лижэнем, американец Фабиано Каруана —с соотечественником Уэсли Со.

Соревнование состоит из 14-ти туров. Призовой фонд турнира составляет 420 тысяч евро.

Предыдущий турнир претендентов прошел в Москве в марте 2016 года. Победу на нем одержал россиянин Карякин, который осенью 2016 года проиграл в матче за за звание чемпиона мира норвежцу Карлсену.

Соревнование в Берлине пройдет с 10 по 28 марта 2018 года. Победитель встретится с Карлсеном в 2018 года в Лондоне.

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