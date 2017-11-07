Карякин предложил «партнеру-истеричке» завидовать молча в ходе интернет-ссоры

Российский гроссмейстер Сергей Карякин вступил в перепалку в Twitter со своим партнером по сборной России Яном Непомнящим из-за упущенной победы на командном чемпионате Европы.

«Поздравляю женскую сборную РФ с блестящей победой! Мужчины бились до конца, но немного не хватило. Сборную Азербайджана — с заслуженной победой», — написал Карякин. В комментарии Непомонящий ответил: «Не научишь, как почувствовать себя победителем, упустив чемпионское звание?» В результате между спортсмены возник конфликт, по ходу которого Карякин заявил, что «за истеричку болеть — дело неблагодарное» и предложил своему партнеру «завидовать молча».

В конце Непомнящий извинился перед напарником и назвал его классным.

Чемпионат Европы завершился 5 ноября. Среди мужчин победу одержала сборная Азербайджана, второе место заняли россияне. Представительницы России победили в своем разряде.

В ноябре 2016-го Карякин проиграл Карлсену в матче за титул чемпиона мира по классическим шахматам. По итогам 12 основных партий соперники не выявили победителя, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.