Эксперт научил россиян экономить топливо в дальних поездках

Автомобильный эксперт Егор Васильев научил россиян экономить топливо в дальних поездках. Например, он посоветовал

избегать резких ускорений и торможений, сообщает агентство «Прайм».

Специалист призвал водителей прогнозировать развитие дорожной ситуации. В таком случае станет возможным плавно ускориться, чтобы машина с меньшими потерями преодолела последующий подъем.

Васильев также заявил, что наиболее оптимальная скорость, с которой следует ездить на дальние расстояния, — это 90-100 километров в час. По его мнению, такой показатель является золотой серединой, поскольку топливо на километр пути расходуется оптимально. При большей скорости расход бензина также увеличится, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что выключение кондиционера и музыки также сэкономит топливо.

Кроме того, эксперт заявил о необходимости заправляться качественным топливом: оно расходуется меньше, чем неизвестная горючая жидкость. «И будет неплохо перед дальней поездкой заменить хотя бы воздушный фильтр. Это хоть и незначительно, но облегчит жизнь мотору, снизив потери на впуске, а значит, позитивно скажется на расходе топлива», — заключил Васильев.

Ранее россиянам раскрыли способы сэкономить на автомобиле. В первую очередь специалисты отметили, что можно сэкономить на топливе, учитывая, что большая часть расходов приходится на него. Например, перейти на дизельное или газовое топливо, хотя этот вариант предполагает «громоздкое и небезопасное оборудование».