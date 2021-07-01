16-летняя девушка рассказала о десяти месяцах страданий из-за коронавируса

16-летняя девушка из английского города Слифорд, Линкольншир, Великобритания, заразившаяся COVID-19 в сентябре 2010 года, рассказала, что страдает от последствий заболевания уже 10 месяцев. Ее историей поделилось BBC News.

До болезни Лилиана Джексон (Liliana Jackson) вела активный образ жизни и занималась плаванием. Когда в сентябре 2020 года девушка почувствовала себя плохо, прошла тест на новую коронавирусную инфекцию и получила положительный результат, она не испугалась. «Думала, поболею неделю-две, и все. Кто знал, что это продлится так долго», — вспоминает Джексон.

Однако уже через неделю англичанка оказалась в больнице из-за высокой температуры и сыпи по всему телу. Врачи сказали ей, что все пройдет, как только она выздоровеет, и вскоре выписали ее. Но их прогнозы не сбылись: девушка постоянно страдала от боли в груди, одышки и слабости. Из-за невыносимых невралгический болей Джексон вновь ненадолго попала в больницу на зимние праздники.

К настоящему времени девушка продолжает страдать от последствий заболевания уже десять месяцев и очень переживает, что врачи не принимают ее жалобы всерьез. Медики не раз говорили ей и ее матери, что у подростков не бывает «долгого COVID». «Это, наверное, было самое худшее во всей ситуации, потому что нам казалось, что нас никто не слушает», — посетовала британка.

В конце концов, Джексон нашла поддержку в сети и сумела попасть в клинику для лечения «долгого COVID». Однако симптомы до сих пор до конца не отступили, из-за чего ей было очень сложно готовиться к экзаменам. «В голове такой туман, что требуется прилагать немалые усилия, чтобы грамотно сформулировать и записать мысль», — рассказала британка. Она призвала ровесников ответственнее относиться к здоровью в период пандемии, чтобы не оказаться в такой же ситуации.

«Долгий COVID» — форма новой коронавирусной инфекции, которая протекает долго и тяжело. Термин официально признан Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS).