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Pepsi станет полезнее

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Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Компания PepsiCo планирует к 2025 году на четверть сократить содержание сахара в напитках и выпустить более полезные снеки. Агентство Reuters пишет, что так появится шанс расширить аудиторию и заинтересовать приверженцев здорового питания.

В планах у компании сократить содержание сахара в напитках Pepsi-Cola, Lipton Ice Tea и 7UP на 25 процентов к 2025 году и на 50 процентов — к 2030-му. Формула продуктов станет другой — сахар заменят низкокалорийными подсластителями. Кроме того, будут активнее продвигаться снеки с низким содержанием жира, такие как чипсы Lay’s «Из печи» и попкорн PopWorks.

«Сегодня в Европе почти каждый третий напиток, который мы продаем, не содержит сахара. Надеемся, эта тенденция со временем будет только расти», — заявил главный исполнительный директор PepsiCo Europe Сильвиу Попович.

Несколько европейских стран ввели налоги на сахаросодержащую газировку, соки и прочие напитки, чтобы бороться с ожирением. Тем не менее в 2020 году на Европу приходилась пятая часть продаж PepsiCo. Поэтому, чтобы не потерять важный доходный регион, производители вынуждены добавлять в продукцию меньше сахара.

В ближайшие четыре года PepsiCo собирается активно развивать категорию здоровых закусок. Компания надеется, что продажи обезжиренных снеков к 2025 году вырастут в десять раз, и к 2030 году на них удастся заработать миллиард долларов.

Влиянием вредной еды на организм обеспокоены многие государства. Например, в Великобритании запретят продавать на кассах снеки, а в России планируют ввести акциз на газировку. Союз европейских ассоциаций производителей прохладительных напитков (Union of European Beverages Associations (UNESDA)) отмечает, что намерен продолжить работу и добиться снижения среднего содержания сахара до десяти процентов.

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