Популярный в 2000-х способ застегивать одежду вновь стал трендом

Способ застегивать одежду на одну пуговицу, который был трендом в 2000-х годах, обрел широкую популярность среди знаменитостей в 2021 году. На размещенные в сети фото обратили внимание журналисты Page Six.

Так, например, предпринимательница Ким Кардашьян сфотографировалась в черном свитере Giu Giu стоимостью 357 долларов (26 тысяч рублей), закрепленном одной пуговицей на груди. Ее младшая сестра, модель Кендалл Дженнер, в свою очередь, снялась в аналогичном голубом обтягивающем жилете TheOpen за 82 доллара (шесть тысяч рублей).

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Певица Рианна опубликовала кадр в темно-синей бархатной рубашке итальянского модного дома Gucci. Исполнительница Дуа Липа также поддержала тренд: ее запечатлели в кардигане голубого цвета, застегнутом на одну пуговицу.

Поклонницами тренда также оказались жена Джастина Бибера Хейли, рэперша Saweetie и модель Эмили Ратаковски.

В июне утягивающие корсеты стали трендом среди знаменитостей. Чаще всего описанный предмет одежды знаменитости сочетают с рубашками, футболками, брюками или юбками. В то же время некоторые предпочитают носить его на голое тело в комбинации с джинсами прямого кроя. Так, например, фитнес-блогер Тэмми Хэмброу сфотографировалась в упомянутой вещи коричневого оттенка, спортивных брюках в тон и босоножках цвета хаки.