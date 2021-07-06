Группа ABBA продержалась тысячу недель в британском хит-параде

Альбом поп-группы ABBA продержался тысячу недель в британском хит-параде. Об этом сообщает Billboard.

Сборник ABBA gold: greatest hits, который выпущен осенью 1992 года, продан тиражом более 5,6 миллиона копий. Уточняется, что это первый релиз, который так долго попадал в хит-парад.

На втором месте оказался Legend — альбом Боба Марли и The Wailers, который продержался в чарте 984 недели. Следом за ним стоит релиз Queen's greatest hits с главными хитам Queen и результатом в 952 недели.

ABBA — шведский музыкальный квартет. Авторству группы принадлежат хиты Dancing Queen, Super Trouper и Mamma Mia. Международное признание участники получили после победы на Евровидении в 1974 году с песней Waterloo. Последнее официальное выступление коллектива состоялось в 1982 году, однако в июне 2016 года ABBA сыграла на частном гала-вечере в Стокгольме.

В 2020-м Waterloo признали величайшей песней в истории песенного конкурса «Евровидение». По всему миру было продано более шести миллионов ее копий.