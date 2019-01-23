Записавшая спустя 35 лет новые песни ABBA заставит фанатов подождать еще немного

Шведская группа ABBA отложила дату выхода новых песен. Об этом сообщает The Guardian.

Как рассказал представитель группы, новой песни точно не стоит ждать раньше лета. «Надеемся, выпустим этой осенью», — признался он.

Участник ABBA Бенни Андерссон утверждает, что выпуск новых песен задерживается из-за юридических вопросов. Он добавил, что одна песня создана в жанре поп-музыки 70-х, а другая — «можно сказать, вечная».

В конце апреля ABBA анонсировала выход двух новых песен после 35-летнего перерыва. Планировалось, что песни будут доступны с января 2018 года. Последнее официальное выступление коллектива состоялось в 1982 году, однако в июне 2016 года ABBA сыграла на частном гала-вечере в Стокгольме.

ABBA — шведский музыкальный квартет. Авторству группы принадлежат хиты Dancing Queen, Super Trouper и Mamma Mia. Международное признание участники получили после победы на конкурсе «Евровидения» в 1974 году с песней «Ватерлоо».

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