Напряженная обстановка в мире лишила Путина музыки группы ABBA

Президенту России Владимиру Путину нравятся некоторые песни шведской группы ABBA, но из-за работы у него не было возможности сконцентрироваться на новостях об их новой песне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 7 мая, приводит РИА Новости.

«Я знаю, что президенту какие-то песни ABBA нравятся, но сейчас у него не так много времени слушать музыку. Не думаю, что он имел возможность концентрироваться на новостях о новой песне ABBA. Как вы знаете, он готовился к инаугурации, да и обстановка в мире не очень», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли президенту нравится творчество этого коллектива.

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В апреле прошлого года глава государства признался, что слушает музыку каждый день, в частности, ему нравятся произведения Сергея Рахманинова, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта и Петра Чайковского.

В конце апреля этого года в СМИ появилась информация, что бывшие участники ABBA записали две новые песни. О своем воссоединении группа объявила в октябре 2016 года. Последнее официальное выступление группы состоялось в 1982-м, однако в июне 2016 года ABBA сыграла на частном гала-вечере в Стокгольме.

ABBA — шведский музыкальный квартет. Авторству группы принадлежат хиты Dancing Queen, Happy New Year, Super Trouper и Mamma Mia. Международное признание они получили после победы на конкурсе «Еровидения» в 1974 году с песней «Ватерлоо».

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