Группа ABBA впервые за 35 лет записала новые песни

Шведский квартет ABBA анонсировал выход двух новых песен, сообщается в Instagram музыкантов.

«Мы вчетвером почувствовали, что после 35 лет будет весело снова собраться и поработать в звукозаписывающей студии. И мы сделали это. И нам показалось, что ничего как будто не поменялось за все это время, а мы всего лишь ушли в короткий отпуск», — говорится в посте.

❤️ #abbaofficial #abba Фото опубликовано @abbaofficial

Участники группы объявили, что им удалось записать две песни. Одну из композиций, которая получила название I Still Have Faith In You, проиграют по телевидению в декабре. Релизом займутся «Би-би-си» и NBC. «Мы, может, уже совсем зрелые, но песня — новая. И это здорово», — отметили музыканты.

В октябре 2016 года ABBA объявила о воссоединении. Последнее официальное выступление группы состоялось в 1982-м, однако в июне 2016 года ABBA сыграла на частном гала-вечере в Стокгольме.

ABBA — шведский музыкальный квартет. Авторству группы принадлежат хиты Dancing Queen, Happy New Year, Super Trouper и Mamma Mia. На основе 22 песен коллектива в 1999 году был создан мюзикл Mamma Mia!, экранизация которого с Мерил Стрип в главной роли вышла в 2008-м.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!