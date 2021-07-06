Российские музеи разовьют собственные бренды

В Культурно-выставочном центре Севастополя начались презентационные и экспертно-методические мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», направленные на развитие и продвижение музеев Южного федерального округа. В рамках мероприятия российские музеи обсудят развитие и продвижение собственных брендов, сообщили «Ленте.ру» в Министерстве культуры.

Так, эксперты обсуждают механизмы продвижения музеев, систематизацию и развитие музейного туризма, увеличение количества посетителей музеев, географически и тематически входящих в культурно-познавательные проекты.

«Суть проекта "Музейные маршруты" в том, чтобы учреждения научились себя продвигать и формировать спрос на всей территории нашей страны. Механизмы и инструменты продвижения, что работает, что эффективно на сегодняшний день — все эти вопросы являются предметами дискуссии», — пояснила заместитель главы Минкульта Алла Манилова.

В свою очередь директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов отметил, что люди стали чаще пользоваться сайтом музея, чем звонить по телефону. В связи с этим на портале открыли онлайн-бронирование билетов, что позволило увеличить количество посетителей.

Директор Музея Победы Александр Школьник подчеркнул важность участия музея в туристических мероприятиях, продвижения музея с помощью социальной рекламы, рекламы в соцсетях и продажи брендированного товара. Школьник также рассказал о проекте музея, в рамках которого был запущен тематической поезд метро, а от метро до музея курсируют фирменные автобусы-шаттлы.

Также в рамках проекта 5 июля состоялось открытие выставочного проекта «Музейные маршруты России», посвященного музейным ресурсам Южного федерального округа, и презентация музейного событийного календаря Севастополя и Республики Крым.

6 июля в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдет экспертный круглый стол и методическое совещание между ведущими музейными специалистами и представителями туриндустрии для обмена опытом и передовыми практиками.