Правительство Дубая раскрыло подробности взрыва в порту города

Правительство Дубая подтвердило информацию, что пожар вспыхнул на одном из судов, стоящих в порту города. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно подробностям, о которых сообщают власти, воспламенение произошло после взрыва одного из контейнеров, расположенного на борту корабля. По некоторым данным, в нем находились легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

По информации ABC 13, после взрыва посетители одного из торговых центров города ощутили подземные толчки. Департаменту гражданской обороны удалось взять пожар под контроль. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее появилась информация, что в порту Дубая Джебель-Али прогремел сильный взрыв. Очевидцы произошедшего делятся фото и видео в сети. На кадрах, опубликованных на видеохостинге YouTube, видно, как на фоне ночного неба образовывается огромный огненный шар.