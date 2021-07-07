Девушка с ожирением показала свою еду за день и вызвала отвращение в сети

Американская полная блогерша дала отпор критикующим ее внешность подписчикам. На ролики в ее TikTok-аккаунте обратили внимание в The Sun.

Пользовательница с никнеймом @fatvegana регулярно публикует видео, в которых показывает свою фигуру назло хейтерам. Кроме того, девушка рассказывает зрителям о высококалорийной диете, которой она придерживается, несмотря на лишний вес. В ее рацион входят фастфуд, снеки с большим содержанием сахара, газировка, выпечка и другая высокоуглеводная еда.

В одном из вирусных постов, который набрал 749 тысяч просмотров, @fatvegana продемонстрировала юзерам, чем она питается в течение дня. Например, на завтрак американка ела пельмени, курицу с макаронами и шоколадный пудинг, а на обед — сэндвич с ветчиной и сыром, чипсы и печенье. Помимо этого девушка ела смузи с фруктами, начос с соусом, рис с овощами, суп, роллы и мороженое на десерт.

По словам инфлюэнсерши, она публикует подобные видео, чтобы поддержать бодипозитивное движение. Несмотря на это ее публикации вызывают отвращение у многих юзеров. Некоторые оскорбляют ее, называют жирной, а другие недоумевают, почему с ней до сих пор не развелся муж.

Ранее в марте рэперша Lizzo сняла видео в бикини в ответ на оскорбления фанатов по поводу ожирения. На ее странице появился ролик с комментарием. «Я просыпаюсь на своей жирной кровати. Ее размер может быть только кинг-сайз, ведь у меня ожирение. Затем я надеваю мои жирные домашние тапочки Louis Vuitton, встаю перед своим жирным зеркалом и мажусь дорогими жирными кремами», — съязвила она.