Магазины одежды решили покинуть улицы Москвы

Магазины одежды начали покидать улицы Москвы с наивысшей скоростью среди заведений стрит-ретейла в первые шесть месяцев 2021 года. Исследование компании JLL приводит «Коммерсантъ».

В результате понижения трафика, в частности, на торговых улицах города — Петровка, Столешников переулок и Третьяковский проезд — за полгода доля опустевших помещений выросла с 13,3 до 17,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Показатель оказался рекордным среди арендаторов за последние пять лет. В материале отмечается, что в основном продавцы одежды и обуви решили переместиться в торговые центры.

В то же время на ресторанных улицах — Большая Дмитровка, Большая Никитская, Покровка, Маросейка, Пятницкая, Никольская, Мясницкая, Кузнецкий Мост, Камергерский переулок и район Патриарших прудов — напротив, доля свободных помещений понизилась с 15 до 12,4 процента. Несмотря на это, средний уровень вакантности в столице в период с января по июль 2021 года остался на уровне 15 процентов.

По информации издания, в настоящее время освободившиеся помещения в Москве занимают банки, аптеки и продуктовые магазины. Среди новых арендаторов лидерами стали рестораны и кафе: сегмент общепита практически восстановился после первой волны ограничений, которые вводились в связи с пандемией коронавируса.

В декабре 2020 года крупнейшие мировые производители модной одежды раскрыли свои многомиллионные убытки, которые они потерпели в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Например, по подсчетам специалистов, к маю чистые убытки американского бренда Abercrombie & Fitch достигли 244,2 миллиона долларов (18 миллиардов рублей). Прибыль компании в последней четверти года составила 485,4 миллиона долларов (36 миллиардов рублей), что на 34 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.