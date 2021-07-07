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Россияне назвали допустимый бюджет свадьбы

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Фото: Pixabay

Большинство россиян готовы потратить на свою свадьбу не более 200 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие» и «Росгосстрах банка».

Допустимым бюджетом свадьбы назвали сумму более 500 тысяч рублей только семь процентов опрошенных. Не более 50 тысяч рублей готовы потратить на торжество десять процентов респондентов, 50-100 тысяч рублей — 20 процентов, а от 100 до 200 тысяч рублей — 17 процентов россиян.

Около девяти процентов респондентов готовы потратить на церемонию от 200 до 300 тысяч рублей, а шесть процентов опрошенных — от 300 до 400 тысяч рублей.

При этом больше четверти россиян (26 процентов) считают нормальным явлением свадьбу в кредит. Остальные участники опросы полагают, что нельзя на такие средства организовывать праздник.

Опрос проводили с 25 по 30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Центры госуслуг помогут москвичам передать семейные фотопленки в Главархив. Переданные фотографии с согласия их владельцев будут использовать в важных городских проектах.

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