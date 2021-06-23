Россияне отметили свадьбу на движущемся грузовике и заинтересовали полицию

Молодожены из города Карасук Новосибирской области отметили свадьбу на платформе движущегося грузовика. Местные прокуратура и полиция заинтересовались видеозаписью праздника и проведут проверку инцидента, передают «Вести».

Как пишут очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», жених и невеста устроили банкет в честь своего бракосочетания на платформе грузового автомобиля, который ехал по городу со скоростью около десяти километров в час. С площадки транспортного средства доносились звуки баяна и крики гостей «наливай».

Подписчики группы неоднозначно отнеслись к подобному празднику. «С одной стороны — весело и креативно, а с другой — тревожно за гостей, которые могут оступиться будучи навеселе, да и за деток тоже», «Клоуны», «Грубейшее нарушение ПДД, которые, как и ТБ (техника безопасности) писаны кровью. Весело только до момента пока жареный петух не клюнет», — написали одни.

Другие же пользователи остались довольны свадьбой: «Креативно. Все лучше чем в кабаке», «Прикольно. Молодцы!», «Гулять, так гулять шумно».

Ранее в Пермском крае сотрудники полиции задержали молодых людей, которые работали закладчиками наркотиков, чтобы накопить на свадьбу. При обыске у них обнаружили около 200 граммов наркотиков синтетического и растительного происхождения.