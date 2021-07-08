Умерла актриса из сериала «Быть родителем»

Американская актриса Сьюззанн Дуглас скончалась в возрасте 64 лет. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на ее рекламного агента.

По его словам, со смертью Дуглас киноиндустрия потеряла по-настоящему талантливую артистку, которая была любима во всех смыслах этого слова. Агент актрисы поблагодарил всех за оказанную поддержку и попросил не беспокоить ее семью в это трудное время.

Сьюззанн Дуглас снималась в таких фильмах, как «Степ», «Школа рока» и библиографической картине «Уитни», а также сериале «Быть родителем». За роль в кинокартине «Степ» она была награждена премией NAACP Image Award в номинации «лучшая актриса второго плана».

Ранее сообщалось о смерти другой американской актрисы — 93-летней Джоанн Линвилл, которая запомнилась публике как звезда оригинального научно-фантастического шоу «Стар Трек». В нем она исполнила роль ромуланской командирши.