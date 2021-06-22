Умерла 93-летняя звезда «Стар Трека»

Умерла 93-летняя американская актриса Джоанн Линвилл. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на родственников покойной.

Артистка скончалась в воскресенье, 20 июня. «Та, чей дух, страсть к искусству и жизни были вдохновением для всех, кто имел счастье знать ее, любящая мать и гордая бабушка, она жила полной жизнью», — говорится в траурном обращении семьи. Причина смерти не уточняется.

Джоанн Линвилл родилась в калифорнийском городе Бейкерсфилд 15 января 1928 года. За всю свою карьеру с 1950-х по 2000-е годы она сыграла более чем в 100 фильмах и телесериалах, среди которых «Сумеречная зона», «Альфред Хичкок представляет», «Династия» и «Ангелы Чарли». Последней игровой лентой актрисы стал байопик «Джеймс Дин» с Джеймсом Франко в главной роли. Она наиболее запомнилась публике как звезда оригинального научно-фантастического шоу «Стар Трек». В нем она исполнила роль ромуланской командирши.

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