Умерла актриса из фильмов «Тутси» и «Ценности семейки Аддамс»

Умерла шотландская актриса театра и кино Луис Де Банзи. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Артистка скончалась 3 апреля в Калифорнии, однако известно об этом стало лишь сейчас. Причина случившегося не уточняется. Звезде фильмов «Тутси» и «Ценности семейки Аддамс» было 90 лет.

Де Банзи родилась 4 мая 1930 года в Глазго. Наибольшую известность ей принесла роль Элеоноры Рузвельт в ленте «Энни». Среди других известных работ с ее участием — «Сестричка, действуй», «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад», «Внезапный удар», «Боязнь пауков», «Она написала убийство», «Удивительные истории», «Такси», «Данстон» и «Большой ремонт».

Актриса также играла в постановках на Бродвее. За спектакль «Утро в семь» ее удостоили премии «Тони».

9 мая стало известно, что в Калифорнии скончалась 59-летняя артистка и модель Тони Китэйн. Она снималась в таких фильмах, как «Малибу», «Гвендолин», «Мальчишник». Наибольшую популярность получила благодаря роли в телесериале «Санта-Барбара».