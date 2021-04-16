Звезда «Гарри Поттера» умерла в 52 года

Умерла британская актриса театра и кино Хелен Маккрори. Об этом ее муж Дэмиэн Льюис сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Я с разбитым сердцем объявляю, что после героической битвы с раком красивая и сильная женщина Хелен Маккрори мирно скончалась дома, окруженная любовью друзей и семьи. Она умерла так же, как и жила. Бесстрашно. Боже, мы любили ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни. Она так ярко пылала. Иди на небеса, малышка, и спасибо тебе», — написал Льюис.

Звезде «Гарри Поттера» было 52 года. Ранее она не рассказывала о своем диагнозе.

Маккрори получила популярность как актриса классических постановок. В серии фильмов о Гарри Поттере она появилась в роли Нарциссы Малфой. Среди других фильмов и сериалов ее участием — «Острые козырьки», «Хранитель времени», «Доктор Кто», «Страшные сказки», «Воспоминания неудачника» и «007: Координаты "Скайфолл"».