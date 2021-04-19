Раскрыты подробности смерти сыгравшей Нарциссу Малфой в «Гарри Поттере» актрисы

Британская актриса Хелен Маккрори, сыгравшая Нарциссу Малфой в серии фильмов о Гарри Поттере, перед смертью от рака потребовала от друзей и родственников держать ее болезнь в тайне. Подробности ее кончины раскрыла подруга Кэрри Крэкнелл, пишет The Guardian.

По словам Крэкнелл, артистка не хотела, чтобы ее заболевание как-то повлияло на ее личную жизнь и профессиональную деятельность. Она рассказала о раке «очень небольшому числу людей» и продолжала заниматься благотворительностью за недели до смерти.

«Хелен хотела держать свою болезнь в тайне, и я понимаю, почему. Когда твоя жизнь публична, нужно защищать вещи, предназначенные только для тебя. Очень немногие знали об этом», — объяснила подруга артистки.

Крэкнелл подчеркнула, что Маккрори встретила новости о диагнозе «с невероятными храбростью и юмором».

О смерти Хелен Маккрори стало известно 16 апреля. Актрисе было 52 года. Она также сыграла в таких сериалах и фильмах, как «Острые козырьки», «Доктор Кто» и «007: Координаты "Скайфолл"».