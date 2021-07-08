Милиционер-убийца Денис Евсюков отсудил у России компенсацию

Российская Федерация обязана выплатить компенсацию бывшему майору милиции Денису Евсюкову, отбывающему пожизненное заключение за убийство людей в торговом центре в 2009 году. Такое решение в четверг, 8 июля, вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как установил суд, Россия нарушила права заключенного и его семьи в восьмом пункте Европейской конвенции о защите прав человека, поместив его в знаменитую колонию «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Учреждение находится далеко от места проживания родителей Евсюкова, которым из-за этого трудно его навещать. С учетом транспортной ситуации им приходится преодолевать свыше 3,3 тысяч километров.

В ЕСПЧ считают, что удаленность колонии вредит семейным связям осужденного. Россия обязана выплатить семье бывшего милиционера шесть тысяч евро (531 380 рублей).

Место отбывания наказания было определено отдельным приказом ФСИН. Этот документ родные Евсюкова обжаловали и в первичной, и в высших судебных инстанциях.

27 апреля 2009 года начальник ОВД «Царицыно» майор милиции Денис Евсюков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу по людям в столичном супермаркете «Остров». Он застрелил двух человек, семь получили ранения, еще 20 признаны потерпевшими по делу. По итогам экспертизы Евсюкова признали вменяемым. В феврале 2010 года его приговорили к пожизненному заключению. Попытки стороны защиты обжаловать приговор не увенчались успехом.

Преступление вызвало значительный резонанс в обществе. Глава ГУВД Москвы Владимир Пронин был отправлен в отставку, началось реформирование милиции в полицию с прохождением обязательной переаттестации.