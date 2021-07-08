Бывшая модель Victoria's Secret раскрыла «ужасные» советы коллег для похудения

Бывшая модель бренда нижнего белья Victoria's Secret Бриджит Малкольм (Bridget Malcolm) раскрыла ужасы и трудности работы в модной индустрии. Соответствующим видео она поделилась в TikTok.

29-летняя манекенщица, которая подписала контракт со своим первым агентством Vivien's в возрасте 14 лет, заявила, что постоянное давление со стороны коллег повлияло на ее психическое здоровье. По словам Малкольм, до 18 лет за ней ухаживали взрослые мужчины, в результате чего она «несколько раз подвергалась сексуальному насилию». Помимо этого, модный агент тогда еще юной девушки посоветовал ей употреблять кокаин и чаще заниматься сексом, поскольку это, по его словам, поможет ей похудеть.

Так, модель начала бороться со злоупотреблением запрещенных веществ. Из-за регулярного чувства тревоги она с трудом посещала публичные мероприятия. «У меня развились анорексия, а также тревога и депрессия. Я не могла общаться с людьми без употребления алкоголя, у меня возникла зависимость от запрещенных веществ, благодаря которым я могла пережить подобную ночь. И все это происходило до того, как мне исполнилось 18», — призналась манекенщица.

Малкольм отметила, что в 2015 и 2016 годах ей удалось принять участие в показах Victoria's Secret. Однако, по словам девушки, в 2017 году ей отказали в участии в шоу бренда, поскольку «ее тело выглядело недостаточно хорошо». На тот момент модели было 26 лет, и у нее случился нервный срыв, с последствиями которого она пыталась справиться в течение года.

Героиня материала не стала раскрывать имя агента, которого упомянула в рассказе. Однако известно, что позже она подписала контракт с несколькими крупными компаниями и в настоящее время входит в состав агентства IMG в Нью-Йорке, с которым сотрудничают супермодели Джиджи Хадид и Карли Клосс.

«На сегодняшний день я не употребляю наркотики и алкоголь уже два года. В течение четырех лет я выздоравливаю от расстройства пищевого поведения. Сейчас я счастливая, уравновешенная, сильная и чувствую себя лучше, чем когда-либо. Я твердо убеждена в том, что модная индустрия должна измениться Это единственная причина, по которой я делюсь данной историей», — заключила модель.

В июне Бриджит Малкольм раскрыла неприятную правду о модных показах. Она рассказала, что во время работы на компанию у нее начались серьезные проблемы с физическим и ментальным здоровьем. «Из-за того, что меня заставляли сидеть на диетах, я страдала от выпадения волос и дисморфии», — пояснила она.