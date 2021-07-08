Раскрыта причина появления загадочной звезды в Млечном Пути

Астрономы Австралийского национального Университета раскрыли загадку аномальной звезды в Млечном Пути, которая появилась благодаря космическим взрывам сильнее обычной сверхновой в 10 раз. Они описали новое явление как магнитовращательную гиперновую (англ. magneto-rotational hypernova). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

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Ранее неизвестный тип катаклизма, который произошел всего через миллиард лет после Большого взрыва, может служить самым вероятным объяснением присутствия необычно большого количества некоторых элементов, обнаруженных в чрезвычайно древней и «примитивной» звезде Млечного Пути, обозначаемой как SMSS J200322.54-114203.3 (SMSS J200-1142). Эта звезда содержит большее количество тяжелых металлов, включая цинк, уран, европий и золото, чем другие звезды того же возраста. Считается, что источниками таких элементов во Вселенной могут быть слияния нейтронных звезд.

У SMSS J200-1142 соотношение железа к водороду в 3000 раз ниже, чем у Солнца. Такая низкая металличность характерна для очень древних звезд. Первые звезды во Вселенной почти полностью состояли из водорода и гелия. В конце концов они коллапсировали и взрывались, превращаясь в нейтронные звезды или черные дыры, производя более тяжелые элементы. Однако SMSS J200-1142 содержит большее количество более тяжелых металлов, чем ожидается в подобном случае. Слияние нейтронных звезд не может объяснить их избыток в древней звезде.

Ученые обнаружили, что особый тип гиперновых может производить тяжелые металлы в требуемом количестве, а SMSS J200-1142, скорее всего, образовалась из их остатков. Предшественником гиперновой была быстро вращающаяся звезда с массой 25 Солнц, чье ядро сколлапсировало с образованием черной дыры. Причиной мощной вспышки стало взаимодействие между сильными магнитными полями и вращающимся ядром, при этом отбрасываемая внешняя оболочка состояла из обогащенной нейтронами материей.