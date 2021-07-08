Россиян приговорили к пяти годам за убийство тигра Павлика

Свободненский городской суд вынес приговор двум жителям Амурской области, которые застрелили редкого тигра, выпущенного в тайгу после курса подготовки к жизни в диких условиях. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчин признали виновными по статьям 258 УК РФ («Незаконная охота») и 258.1 УК РФ («Незаконная добыча особо ценных диких животных») и приговорили каждого к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, с осужденных в пользу государства — в частности, регионального управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания — взыскали более двух миллионов рублей в счет возмещения вреда, который они причинили окружающей среде, застрелив амурского тигра.

По версии следствия, в сентябре 2020 года ночью двое мужчин охотились без лицензии на сибирскую косулю, используя прожектор. В свете фары охотники увидели амурского тигра и выстрелили в него. Вернувшись на следующее утро и обнаружив, что животное еще подает признаки жизни, мужчины добили его. Останки тигра Павлика обнаружили 23 сентября в районе села Новостепановка. По мнению специалистов, животное застрелили примерно за две недели до обнаружения.

В феврале 2018 года тигрят Павлика и Елену вместе с матерью забрали из дикой природы в Приморье, сообщает «Интерфакс».

В мае 2019 года подросших животных выпустили обратно в лес недалеко от границы с Еврейской автономной областью.