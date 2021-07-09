Продавцы газа нажились на американцах

Продавцы газа заработали более 11 миллиардов долларов за пять дней во время аномальных холодов в Техасе в феврале 2021 года. К такому выводу пришел Bloomberg, изучив интервью руководителей энергетических компаний и финансовые отчеты.

Так, компания Energy Transfer, занимающаяся транспортировкой и хранением нефти и газа, показала рекордную квартальную прибыль за всю историю наблюдений, более чем в три раза увеличив результат своего предыдущего лучшего квартал. «Участники энергетического рынка использовали катастрофу и не попытались остановить заоблачный рост цен», — заявил мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг. В свою очередь, в компании считают, что многолетние инвестиции в инфраструктуру доказали свою состоятельность, обеспечив поставки в критический момент, в отличие от конкурентов. Цены были установлены рынком, отметили в Energy Transfer.

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Агентство выяснило, что за несколько дней до массовых отключений электроэнергии в Техасе производители начали резко сокращать добычу природного газа в Пермском бассейне, что привело к огромному скачку цен. Теперь следующие несколько лет жители штата будут оплачивать газ по повышенному тарифу, поскольку коммунальным службам необходимо компенсировать потери. «Эти незаконные доходы будут поступать из карманов простых людей», — заявили в коммунальной службе Сан-Антонио.

«Если вы производите вдвое меньше газа, чем обычно, но продаете его в 70-100 раз дороже, то такая математика работает на вас. Это была самая замечательная неделя в истории газового рынка», — анонимно поделился с агентством мнением руководитель одной из компаний.

Обрушившиеся на Техас морозы нанесли ущерб инфраструктуре на 80-90 миллиардов долларов. Примерно половину этой суммы составили потери экономики США из-за нарушения цепочек поставок, еще на 35 миллиардов пострадала инфраструктура, в том числе лопнувшие трубы. В середине февраля температура опускалась до минус 13 градусов при климатической норме в 5-10 градусов тепла.