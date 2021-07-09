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В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом

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Фото: Nicky Loh / Reuters

На Южном острове Новой Зеландии воздушный шар упал на дом. В результате происшествия пострадали 11 человек, сообщает NZ Herald.

Воздушный шар рухнул близ населенного пункта Эрроутаун. У двух человек серьезные телесные повреждения, для их госпитализации понадобились вертолеты, один получил средние повреждения, а еще восемь местных жителей — травмы легкой степени тяжести. Все они были доставлены в больницу на машинах скорой помощи.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при крушении воздушного шара в США. Корзина оборвалась и рухнула на землю вместе с отдыхающими. На борту находились по меньшей мере пять человек. Четверо пассажиров — в возрасте от 40 до 60 лет — скончались на месте, еще одного — доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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