Китайский партнер Маска опередил основателя Alibaba

Состояние основателя крупнейшего производителя аккумуляторов для электротранспорта Contemporary Amperex Technology (CATL) Чжэна Юцуня выросло до 49,5 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Таким образом, он опередил основателя Alibaba Джека Ма, у которого насчитывается 48,1 миллиарда долларов, и вошел в пятерку богатейших людей Азии.

Увеличить состояние Юцунь смог среди прочего благодаря партнерству с американской компанией Tesla, с которой в феврале 2020 года был подписан двухлетний договор на поставку аккумуляторов, вскоре продленный еще на несколько лет. Кроме того, в самом Китае наблюдается бум отказов от бензиновых и дизельных автомобилей. Эти факторы привели к тому, что в 2021 году акции компании выросли на 55 процентов.

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«Раньше в рейтинге миллиардеров доминировали владельцы недвижимости, потом технологические предприниматели, а теперь пришло время нового энергетического сектора. CATL больше всего выиграла от сокращения выброса углеродов», — считает Хао Гао, директор Глобального исследовательского центра семейного бизнеса NIFR Университета Цинхуа.

За первые пять месяцев 2021 года мировые продажи аккумуляторов выросли в два раза по сравнению с предыдущим годом при доле CATL в 31,2 процента. В 2020 году в Китае было продано 1,11 миллиона электроавтомобилей — на 9,8 процента больше, чем годом ранее.

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