Названа причина эволюции сложной жизни на Земле

Ученые из Саутгемптонского университета в Великобритании обнаружили, что изменения в орбите Земли, возможно, стали причиной возникновения и процветания сложной жизни во время самого враждебного климатического эпизода, который когда-либо испытывала планета. В это время, согласно гипотезе Земли-«снежка», в неопротерозой Земля полностью покрылась льдом примерно на 50 миллионов лет. Возможная причина ускоренной эволюции живых организмов называется в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи проанализировали образцы пород из южной Австралии, образовавшихся около 700 миллионов лет назад. Тогда континент располагался ближе к экватору, однако ученые обнаружили признаки оледенения, подтверждающие гипотезу Земли-«снежка».

Во время масштабного оледенения океан, покрытый льдом, был бы полностью отрезан от атмосферы. При этом обменные процессы между сушей, атмосферой и океаном прекратились бы на миллионы лет. Однако ученые обнаружили следы климатических циклов, связанных с наступлением и отступлением ледяных щитов.

Специалисты пришли к выводу, что изменения орбиты Земли, изменяющие поступление солнечной радиации на поверхность планеты, привели к увеличению и уменьшению ледяных щитов, что позволило периодически образовывать свободные ото льда области на Земле. Такие «оазисы» позволили бы сложной живым организмам пережить ледниковый период. Это объясняет, почему химический состав осадочных пород заметно изменялся, хотя долгое время должен был оставаться постоянным.

Неопротерозой был временем значительной диверсификации многоклеточных организмов. Считается, что развитие многоклеточных животных могло быть результатом многочисленных циклов оледенение-парниковый эффект. Таким образом, глобальный ледниковый период мог «подтолкнуть» эволюцию.

