Девочка сделала пирсинг и умерла

В бразильском штате Минас-Жерайс 15-летняя девочка сделала себе пирсинг брови и умерла из-за остановки сердца от попавшей в организм инфекции. Об этом сообщает издание Daily Star.

Изабела Эдуарда де Соуза (Izabela Eduarda de Sousa) попросила у матери разрешение проколоть бровь и получила отказ. Как рассказала тетя девочки, все семья была против такой процедуры, однако Изабелу это не остановило.

Девочка попросила друга помочь ей проколоть бровь в домашних условиях. В ходе процедуры в организм подростка попала смертельная инфекция, и спустя три дня после пирсинга у нее опухло лицо.

Ребенка экстренно доставили в больницу, где она перенесла четыре остановки сердца. После этого ее перевели в другое медучреждение, где Изабела скончалась.

По словам врачей, если бы девочке удалось выжить, она могла потерять зрение из-за пирсинга.

Ранее сообщалось, что в США 13-летний подросток умер во сне через несколько дней после получения второй дозы вакцины против коронавируса Pfizer. «Он скончался посреди ночи дома», — сказала тетя мальчика Тэмми Бураджес (Tammy Burages). По ее словам, после получения второй дозы у ее племянника появились общие поствакцинальные симптомы, такие как усталость, жар и боль в животе, однако она отметила, что симптомы не были достаточно серьезными, чтобы вызывать беспокойство.