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Разведку США уличили в использовании фотошопа

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Фото: @ltthompso / Twitter

Офис директора национальной разведки США (ODNI) уличили в использовании фотошопа на снимках для обложки ежегодного отчета о разнообразии среди сотрудников. На исходное фото были добавлены женщина в инвалидном кресле и слепой мужчина, сообщает издание New York Post.

Политический консультант и подкастер Люк Томпсон (Luke Thompson) обратил внимание, что на фото в докладе под названием «Наем и удержание представителей меньшинств, женщин и инвалидов в разведывательном сообществе Соединенных Штатов» двух человек не было на исходном кадре. Позже выяснилось, что их изображения были взяты из фотостока.

«Siri, покажи мне худшее использование стоковых фотографий за всю историю», — прокомментировал в своем Twitter ситуацию американец.

В самом отчете директор американской национальной разведки Эврил Хэйнс (Avril Haines) заявила, что ее ведомство должно отражать разнообразный состав населения США, демонстрируя среду, где могут развиваться профессионалы.

Ранее сообщалось, что деформированный из-за фотошопа палец американской предпринимательницы Ким Кардашьян в новом видео рассмешил зрителей.

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