«Единая Россия» начала сбор предложений о повышении качества жизни инвалидов

«Единая Россия» начала сбор предложений для Народной программы о повышении качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили «Ленте.ру» в партии.

Как заявил председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной Думы Михаил Терентьев в своем Instagram-аккаунте, партия «Единая Россия» приняла за основу положения Программы партии, с которой кандидаты идут на выборы в Госдуму 19 сентября. «Программный документ будет нацелен на результат повышения качества жизни», — сообщил он.

По словам политика, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья является одним из приоритетов партии, которая «проводит в жизнь множество инициатив, направленных на интеграцию инвалидов в общество, предлагает законодательные изменения в сфере социальной защиты людей с инвалидностью».

Терентьев напомнил, что россияне также могут внести на сайте свои предложения в народную программу партии.

Член Общественной палаты России Михаил Киселев сообщил, что 15 июля примет участие в стратегической сессии. «Планирую поднять проблемы транспортной доступности, в том числе обсудить проект "доступное такси", важнейшую тему трудоустройства инвалидов», — заявил он в своем Facebook-аккаунте.

В сессии также примет участие депутат Красноярского Городского Совета Наталья Каптелинина.

В четверг, 15 июля, в 10:30 по московскому времени на площадке «Единой России» эксперты и представители общественных организаций обсудят наиболее актуальные проблемы и необходимые меры поддержки инвалидов.