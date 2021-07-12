Врач раскрыла частую ошибку во время чистки зубов

Стоматолог из Лондона раскрыла ошибку, которую ее пациенты часто совершают во время чистки зубов. На ролик, опубликованный в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Врач Анна Петерсон (Anna Peterson) регулярно публикует видео, в которых рассказывает об интересных фактах, касающихся ее профессиональной деятельности. В одном из последних постов, который стал вирусным и набрал почти два миллиона просмотров, медик рекомендует зрителям не использовать ополаскиватель для полости рта сразу после чистки зубов пастой.

По словам британки, в зубной пасте содержится около 1450 ppm (миллионная доля) фторидов, а в жидком ополаскивателе — всего 220 ppm (миллионная доля) того же вещества. Специалист объяснила, что в ополаскивателе слишком низкая концентрация фторидов, поэтому ее будет недостаточно для защиты зубов от сахара, который содержится в продуктах.

«Ополаскивателем вы смываете фториды, которые нанесли на зубы во время чистки зубов пастой — это приводит к образованию кариеса, возникающего из-за негативного воздействия сахара на зубы», — заключила стоматолог и посоветовала всем медикам предупреждать об этом своих пациентов.

Пользователи сети удивились словам Петерсон и признались в комментариях под роликом, что всю жизнь неправильно очищали полость рта. «Спасибо за совет, оказалось, что я неправильно чищу зубы многие годы», «Хорошо, что я теперь знаю это, спасибо вам», «Жизнь разделилась на до и после», «Спасибо большое», — высказывались юзеры.

В июне эксперт раскрыла главные ошибки при чистке зубов. Лорен Виндел (Lauren Windle) отметила, что необходимо не давить на зубы щеткой и чистить их бережно, чтобы избежать ослабления эмали. По этой причине она рекомендует приобрести ортодонтическую щетку.

