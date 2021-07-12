Звезды массово полюбили носить белые рубашки и запустили тренд

Знаменитости и популярные модели начали массово носить базовый предмет гардероба и запустили новый тренд. На соответствующие фото обратили внимание Daily Mail.

Речь идет о белой рубашке. В материале отмечается, что 200 лет назад этот элемент гардероба носили только мужчины, однако на сегодняшний день он также является неотъемлемой составляющей женского стиля.

Так, например, папарацци засняли американскую супермодель Кендалл Дженнер на улицах Нью-Йорка в белой футболке, оверсайз-рубашке, бежевых брюках свободного кроя и черных босоножках на невысоком каблуке. Помимо этого, манекенщицу также засняли в белой рубашке с брюками цвета хаки. В другой раз она стилизовала данную вещь с белыми штанами и футболкой.

В свою очередь американская модель Оливия Калпо снялась в ванной комнате в белой рубашке на голое тело. Фото в похожем образе разместила в своих соцсетях нидерландская модная блогерша Негин Мирсалехи: ее засняли в красном бикини, поверх которого она надела упомянутую одежду.

Жена актера Джейсона Стэтхема, 34-летняя супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует в белых рубашке и футболке, брюках песочного цвета и босоножках. Знаменитость дополнила свой наряд крупной черной сумкой и солнцезащитными очками.

Ранее в июле звезды начали массово носить одежду с необычными вырезами, оголяющими их тела, и запустили тренд. Так, например, предпринимательница и телезвезда Ким Кардашьян приехала в Ватикан в облегающем белом платье Barragan из кружева с оголенными плечами, а также вырезами на спине и бедрах.