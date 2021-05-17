Знаменитости вернули в моду популярный тренд из прошлого века

Популярные знаменитости и модели вновь начали носить вещи с клетчатым принтом, популярным в прошлом веке, и запустили тренд. На снимки в соцсетях обратили внимание журналисты The Sun.

Речь идет о «шахматном» узоре, который распространился в 1950-1960-х годах: в то время на страницах журналов Vogue и Glamour модели позировали в одежде данной расцветки. В настоящий момент дизайнеры модных брендов вернули клетчатый принт в свои коллекции. В их числе оказались Prada, Louis Vuitton, Erdem и многие другие.

Кроме того, вещи из материала с описанным принтом полюбили современные знаменитости. Например, бывшая участница телешоу Love Island Зара Макдермотт снялась в клетчатом мятно-белом костюме, состоящем из кроп-топа и брюк по фигуре. В то же время телезвезда Луиза Томпсон поделилась фото, на котором она запечатлена в платье с объемными рукавами пастельных оттенков: розового, голубого, сиреневого и светло-зеленого.

Фото опубликовано @zara_mcdermott

Модель Оливия Бакленд поделилась в Instagram снимком в красном клетчатом бикини. В свою очередь телеведущая и актриса Холли Уиллоби попозировала в желтом платье длины миди в с таким же принтом.

Фото опубликовано @hollywilloughby

В апреле рубашки туристов из прошлого века стали новым модным трендом. Речь идет о ярких гавайских рубашках с характерным тропическим принтом. Например, американская поп-исполнительница, предпринимательница Рианна попала в объектив папарацци в подобной вещи бренда Celine.