Ким Чен Ын улучшил личный «плавучий парк развлечений» вопреки голоду в стране

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел время с семьей в роскошном «плавучем парке развлечений» вопреки голоду в стране. Об этом сообщает портал NK News.

Речь идет о личном судне, которое принадлежит семье северокорейского лидера на протяжении десятилетий. Отмечается, что год назад яхта длиной 80 метров была отправлена на ремонт и реконструкцию. На данный момент судно улучшили и довели до современных стандартов. Оно оснащено двумя вращающимися водными горками, крупным бассейном и многоэтажной лаундж-зоной.

Так, согласно спутниковым снимкам Planet Labs, личная лодка Ким Чен Ына была замечена на восточном побережье портового города Вонсан впервые с 2019 года. Судно остановилось у частного особняка корейского лидера. В материале отмечается, что активность на побережье происходила в те дни, когда политик не появлялся на публике, поэтому журналисты предположили, что на данный момент он отдыхает и занимается своим здоровьем.

В середине июня Ким Чен Ын, выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, объявил о возможной угрозе голода в стране. По его словам, напряженная ситуация с продовольствием сложилась из-за тайфуна в 2020 году. Ранее он уже призвал партию и жителей страны быть готовыми к новому «Трудному походу». Так в стране называют период экономического кризиса и страшного голода 1990-х.

В апреле 2020 года стало известно о кутежах Ким Чен Ына в бронепоезде с девственницами. Внутри состава располагается лаунж-зона с кожаными диванами, современный конференц-зал, офис со спутниковым телевидением и ресторан, где подаются блюда изысканной кухни и напитки. Кроме того, в пути лидера Северной Кореи сопровождала так называемая «бригада удовольствий». Попасть в нее могут только высокие и красивые кореянки, которые обязательно должны быть девственницами.