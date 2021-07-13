Мэр украинского города улетит в космос

Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов планирует улететь в космос на корабле компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона. Об этом пишет Telegram-канал портала «Страна.ua»

Он заявил, что 15 июля обсудит детали полета лично с Брэнсоном.

Отмечается, что в 2009 году Филатов купил билет на суборбитальный полет за 200 тысяч долларов, а в 2013 году прошел базовый курс астронавтов в учебном центре NASA. В случае удачного полета он станет первым космическим туристом Украины.

Филатов добавил, что у него есть тренировочный костюм для подготовки к полету и сертификат о прохождении курса в NASA. Костюм для отправки в космос пока находится у Virgin Galactic.

11 июля Ричард Брэнсон совершил космический полет на корабле VSS Unity от Virgin Galactic. Вместе с еще пятью людьми он достиг границы космоса и вернулся на Землю.

В 2014 году в США во время испытательного полета потерпел крушение туристический космический корабль SpaceShipTwo, принадлежавший Virgin Galactic. Один из его пилотов погиб, второй получил серьезные травмы. В Национальном управлении по безопасности на транспорте США заключили, что катастрофа была вызвана ошибочными действиями одного из членов экипажа.