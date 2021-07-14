Покупатели показали разницу товаров на рекламных снимках и в реальности

Покупатели онлайн-магазинов сравнили товары на снимках и в жизни и рассмешили юзеров

Покупатели онлайн-магазинов сравнили товары на рекламных снимках и в реальной жизни и рассмешили пользователей сети. Соответствующая подборка появилась в Mirror.

Так, например, 31-летняя Клэр Макдоналд (Claire Macdonald) заказала надувной бассейн за 12 фунтов стерлингов (1230 рублей) для 11-летней дочери Эми (Amy). В итоге она получила товар в десятки раз меньше указанного размера. Для сравнения, Макдоналд положила на дно изделия пульт от телевизора, который оказался немногим меньше бассейна.

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Кроме того, 26-летняя жительница Англии Челси Адамс-Джексон приобрела пальто стоимостью 80 фунтов стерлингов (8210 рублей) с надписью Queen («Королева»), напечатанной сбоку. Когда она получила товар, то обнаружила, что вместо указанного слова на изделии вышиты названия позиций из меню неназванного ресторана. «Я была в недоумении, когда увидела надписи “Сыр” и “Тушеная говядина”. Я буквально плакала от смеха», — призналась девушка.

40-летняя Хедж Берли, в свою очередь, заказала набор автомобильных ковриков за 245 фунтов стерлингов (25 тысяч рублей) в качестве подарка на день рождения своего мужа Марка (Mark). Однако, когда женщина получила посылку, она обнаружила, что размер ковриков был меньше ее ладони. «Когда я открыла коробку, я не могла остановить свой смех», — поделилась она.

В июне ошибка девушки с размером бикини рассмешила пользователей сети. На размещенных в сети кадрах Сара Лилли (Sara Lilley) продемонстрировала на камеру новые вещи. Речь идет о раздельном купальном костюме сине-оранжевого цвета. На видео женщина показала, что размер топа бикини оказался чересчур маленьким и ее грудь выпадает из него. При этом она упомянула, что заказала комплект размера L.