Азиатская страна объявила войну Mastercard

Центробанк Индии объявил войну платежной системе Mastercard и запретил на неопределенный срок выпускать внутри страны новые карты, сообщает AFP.

Регулятор обвинил компанию в нарушении законов о хранении данных. ЦБ азиатской станы отмечает, что Mastercard не выполняла правила, требующие от иностранных платежных систем хранить информацию о транзакциях в Индии только на территории страны. Американские провайдеры платежных услуг против таких правил, поскольку подобные меры увеличивают их расходы на ведение бизнеса за рубежом.

При этом нынешние владельцы Mastercard от нововведений не пострадают, пообещали в регуляторе. Запрет на выпуск карт вступает в силу 22 июля.

Ранее индийский ЦБ запретил выпускать новые карты American Express и Diners Club по тем же причинам. На долю Mastercard в прошлом году пришлось 33 процента от всех платежей по картам в Индии.

Mastercard входит в десятку самых дорогих брендов мира. На пером месте находится Amazon. В десятку также вошли Apple, Google, Facebook, Alibaba, Visa и McDonald's. Кроме того, сообщалось, что на долю американского рынка приходится 56 из 100 брендов. На втором месте по количеству позиций находится Китай.

Общая стоимость 100 лучших брендов за год выросла на рекордные 42 процента, что более чем в четыре раза превышает средние темпы роста за последние 15 лет. Самым быстрорастущим стал Tesla, который за год увеличил свою стоимость на 275 процентов.