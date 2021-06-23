Названы самые дорогие бренды мира

Amazon остался самым дорогим мировым брендом в 2021 году. Такие данные приводятся в рейтинге BrandZ от консалтинговой компании Kantar, сообщает ET BrandEquity.

Отмечается, что стоимость компании Безоса за 2020 год увеличилась на 64 процента и составила 683,85 миллиардов долларов. На втором месте находится Apple — компания показала рост на 74 процента, а стоимость бренда достигла 612 миллиардов долларов. Третью строчку занял Google с 458 миллиардами долларов. Компания Microsoft опустилась на четвертую позицию (410,27 миллиардов долларов). Замыкает топ-5 китайская компания Tencent (240,93 миллиардов долларов).

В десятку самых дорогих брендов мира также вошли Facebook, Alibaba, Visa, McDonald's и Mastercard. На долю американских марок приходится 56 из 100 брендов. На втором месте по количеству позиций находится Китай.

Отмечается, что общая стоимость 100 лучших брендов за год выросла на рекордные 42 процента, что более чем в четыре раза превышает средние темпы роста за последние 15 лет. Самым быстрорастущим стал Tesla, который за год увеличил свою стоимость на 275 процентов.

Рейтинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands составляется агентством Kantar с 2006 года и публикуется ежегодно. Эксперты учитывают финансовые показатели компаний и отзывы потребителей. В прошлом году рейтинг также возглавлял Amazon.