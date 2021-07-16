Пожилой мужчина домогался девочки во время полета и был пойман из-за одной вещи

В США пожилого мужчину обвиняют в домогательстве подростка во время полета

В США пожилой мужчина домогался девочки-подростка во время полета и был пойман из-за одной вещи — его действия были незаметно сняты на камеру. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел на рейсе из Техаса в штат Монтана. 76-летний пассажир несколько раз коснулся тела 15-летней девушки. По ее словам, сначала она подумала, что это произошло случайно.

Однако после взлета мужчина крепко сжал руку подростка, а затем без спроса обнял ее за талию. Чтобы избежать нежелательных приставаний, ей приходилось несколько раз за полет отходить в уборную.

Поняв, что мужчина продолжает оказывать настойчивые знаки внимания, девочка тайно записала его действия на камеру своего смартфона. В итоге получилось около 20 коротких видеозаписей.

По прилете она показала видео своим родителям, и те обратились в полицию. Правоохранительные органы выследили и задержали мужчину.

Вскоре после инцидента пассажир предстал перед судом. Пенсионера обвиняют в домогательствах несовершеннолетней и попытках сексуального насилия. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов (примерно 18 миллионов рублей).

Ранее в январе пассажир домогался сидящей спереди пассажирки и попал на видео. По словам женщины, незнакомец коснулся ее руки через проем между креслами. Через некоторое время она поняла, что мужчина делает это намеренно, и решила снять происходящее на камеру, чтобы затем обратиться в полицию.