Пассажир самолета домогался соседки весь полет и был пойман на камеру

Пассажир самолета индийской авиакомпании Vistara в течение всего рейса домогался сидящей впереди соседки и попал на видео. Ролик и подробности инцидента публикует издание India Today.

По словам туристки, инцидент произошел вовремя полета из Дели в Кочин после того, как лайнер набрал высоту. Сперва незнакомец коснулся руки девушки через проем между креслами.

«Он просунул руку между двумя сиденьями и тронул меня пару раз. Моя первая мысль была, что, возможно, он сделал это случайно. Было интересно, смотрел ли он прямо на меня, но мне не хотелось полностью разворачиваться и глядеть на него», — рассказала женщина в интервью изданию.

Когда самолет начал готовиться к посадке, путешественница заметила, что неизвестный снова начал тянуть к ней руку. На этот раз она поняла, что мужчина делает это намеренно, и решила снять происходящее на камеру, чтобы затем обратиться в полицию.

Пассажирка подчеркнула, что после съемки она сразу же повернулась к злоумышленнику и начала кричать. После посадки она передала запись сотрудникам перевозчика.

Авиакомпания, в свою очередь, заявила, что уже направила данные о нарушителе в правоохранительные органы. «Мы готовы оказывать последующую помощь пострадавшей пассажирке», — резюмировали в пресс-службе.

В ноябре 2020 года сообщалось, что житель Индии потрогал за грудь рядом сидевшую в самолете женщину во время перелета в Южную Каролину, США, и был арестован. Согласно показаниям 22-летней потерпевшей, 28-летний мужчина несколько раз пытался «притянуть ее к себе», а также прикасался к интимным частям ее тела.