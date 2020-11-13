Пассажир самолета потрогал рядом сидевшую женщину за грудь и пошел под суд

Житель Индии потрогал за грудь рядом сидевшую в самолете женщину во время перелета в Южную Каролину, США, и был арестован. Об этом сообщает телеканал WYFF.

Речь идет об инциденте, случившемся в июне 2019 года, подробности которого стали известны только сейчас. По информации следствия, 28-летний житель Индии Сива Дурбесула (Siva Durbesula) начал сексуально домогаться незнакомой попутчицы на рейсе из Чикаго в Миртл-Бич.

Согласно показаниям 22-летней потерпевшей, мужчина несколько раз пытался «притянуть ее к себе», а также прикасался к интимным частям ее тела.

В ходе расследования выяснилось, что это не первый раз, когда Дурбесула приставал к незнакомым женщинам в транспорте. Так, например, за несколько месяцев до инцидента в самолете, он домогался двух женщин в нью-йоркском метро, одна из которых была беременна.

В связи с этим суд признал гражданина Индии виновным. Ему грозит два года лишения свободы в федеральной тюрьме США, а затем депортация на родину.

Ранее в ноябре житель штата Калифорния был осужден на два года за сексуальные домогательства в самолете авиакомпании Norwegian Airlines. Инцидент произошел на 10-часовом рейсе из Лондона в Сиэтл. Как заявила жертва преступника, перед полетом она приняла необходимые лекарства и крепко заснула, а преступник воспользовался ее беззащитным состоянием.